Klassenzimmer in Innsbrucker Schule verwüstet: Bis zu 100.000 Euro Schaden

Innsbruck – Vandalen hatten es am Wochenende auf eine höhere Schule in Innsbruck abgesehen. Wie die Polizei berichtet, haben bisher unbekannte Täter ein Klassenzimmer verwüstet. Außerdem wurden Gegenstände im Gang beschädigt.

Die Tat ist zwischen Freitagabend und Samstagmittag passiert. Der Schaden ist enorm und beträgt wohl zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangen konnten, war noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Sachbeschädigung. (TT.com)