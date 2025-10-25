Mann festgenommen

Paar stritt vor der Tür der Wörgler Polizei: 26-Jähriger ging auch auf Beamte los

Vor der Polizeiinspektion eskalierte die Situation.
© Hrdina

Wörgl – Vor der Tür der Polizeiinspektion in Wörgl trug ein Paar Freitagfrüh seinen Streit aus. Die Beamten wurden auf das Wortgefecht aufmerksam und wollten schlichten. Doch der Mann habe sich gegenüber den Polizisten sofort aggressiv verhalten.

„Da der 26-Jährige sein Verhalten nicht einstellte und die Identität auch nicht angab, musste er schlussendlich unter Anwendung erheblicher Körperkraft festgenommen werden“, hieß es seitens der Polizei. Dabei wurden der 26-Jährige und einer der Beamten leicht verletzt.

Wie sich herausstellte, war die Frau zur Polizeiinspektion gekommen, um Anzeige gegen ihren Freund zu erstatten. Deshalb war es zu dem Streit vor der Tür gekommen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051