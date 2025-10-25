Paar stritt vor der Tür der Wörgler Polizei: 26-Jähriger ging auch auf Beamte los

Wörgl – Vor der Tür der Polizeiinspektion in Wörgl trug ein Paar Freitagfrüh seinen Streit aus. Die Beamten wurden auf das Wortgefecht aufmerksam und wollten schlichten. Doch der Mann habe sich gegenüber den Polizisten sofort aggressiv verhalten.

„Da der 26-Jährige sein Verhalten nicht einstellte und die Identität auch nicht angab, musste er schlussendlich unter Anwendung erheblicher Körperkraft festgenommen werden“, hieß es seitens der Polizei. Dabei wurden der 26-Jährige und einer der Beamten leicht verletzt.