Norris dominiert Mexiko-Qualifying - Piastri abgeschlagen

McLaren-Pilot Lando Norris hat das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko dominiert und sich überlegen den ersten Startplatz gesichert. Der Brite war am Samstag deutlich schneller als die Konkurrenz, das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,262 Sek.) und Lewis Hamilton (+0,352) reihte sich dahinter ein. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Rang fünf (+0,484) hinaus, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (+0,588) wird im zweiten McLaren nur von Platz sieben starten.

Piastri hatte in der Zeitenjagd auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mehr als 2.240 Meter über dem Meeresspiegel nur den achten Platz belegt. Der Australier, im WM-Kampf nur mehr 14 Punkte vor Norris, profitiert aber von einer Strafe des siebentplatzierten Williams-Piloten Carlos Sainz, der im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) fünf Plätze weiter hinten starten muss.

"Was für eine Runde. Ich weiß selber gar nicht, wie ich das geschafft habe", funkte Norris nach seiner fünften Pole Position in diesem Jahr überrascht an die Box. Für McLaren war es die erste Pole in Mexiko seit 1990 durch Gerhard Berger. Norris war nach seiner Zauberrunde und der insgesamt 14. Pole Position, der ersten seit Ende Juli, überglücklich. "Es fühlt sich gut an", sagte der 25-Jährige, der am Sonntag seine Spitzenposition auf der 800 Meter langen Gerade zur ersten Kurve verteidigen muss. Er werde sich aber nicht viele Gedanken darüber machen. "Ich habe in letzter Zeit gut geschlafen, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Aber es wird kein Spaziergang."

Verstappen, im WM-Dreikampf nach seiner jüngsten Erfolgsserie nur mehr 40 Punkte hinter Piastri, muss nach Problemen mit seinem Boliden im "Mercedes-Sandwich" hinter George Russell und vor Kimi Antonelli starten. Der Vierfach-Champion betitelte sein Qualifying als "schlecht". Schon das ganze Wochenende sei schlecht gewesen. "Wir hatten viele Probleme mit dem Grip auf allen Rädern. Kein Gefühl im Auto, nicht gut", ärgerte sich der Niederländer bei ServusTV.

Piastri fuhr Teamkollege Norris bereits in den Trainings klar hinterher und droht nun, fünf Rennwochenenden vor Saisonende seinen Vorsprung in der Gesamtwertung zu verspielen. "Ich hatte nicht wirklich die Geschwindigkeit und das ist natürlich schade. Da müssen wir noch etwas finden", sagte Piastri, der keine Erklärung für seinen derzeitigen Leistungsabfall parat hatte. "Ich weiß es nicht, ich fahre immer noch so, wie immer. Daran habe ich nichts geändert." Es sei "irgendwie mysteriös".