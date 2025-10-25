Österreich nach Sieg gegen Deutschland im Football-EM-Finale

Der regierende Europameister Österreich steht bei der Football-EM erneut im Finale. Die AFBÖ-Auswahl setzte sich beim Turnier in Krefeld am Samstag im Halbfinale gegen Deutschland 30:9 (9:2) durch. Es war der erste Sieg gegen den Nachbarn überhaupt. Im Endspiel am Dienstag (19.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet auf die Mannschaft von Teamchef Max Sommer wie vor zwei Jahren ein Duell mit Finnland. Die Nordländer schlugen Italien in ihrem Halbfinale 9:8.

Im Finale 2023 hatte sich Rot-Weiß-Rot in St. Pölten mit 28:0 durchgesetzt. Die Leistung am Samstag gab jedenfalls reichlich Selbstvertrauen. "Ich weiß nicht, ob ich schon einmal stolzer auf ein Team war als heute", sagte Head Coach Max Sommer. "Im letzten Quarter in dieser Deutlichkeit zu führen und den Moment sogar genossen haben zu können, ist surreal." Quarterback Alexander Reischl sprach von einem "unglaublichen" Sieg und richtete den Fokus direkt auf Finnland. "Wir werden die Zeit nutzen, um zu regenerieren und dann noch einmal voll durchzustarten."

Die Vorentscheidung für Österreich gelang vier Minuten vor Ende der Partie. Der für die Munich Ravens spielende Christoph Nitzlnader fing in der eigenen Endzone einen deutschen Pass ab und verbuchte damit seine zweite Interception an diesem Abend. Lukas Haslwanter machte gegen angeschlagene Deutsche dann per Touchdown alles klar.

Österreichs Team zeigte zu Beginn eine durchwachsene Vorstellung, Deutschland scorte die ersten beiden Punkte der Partie. Kicker Oskar Herz und Runningback Tobias Bonatti brachten die von Quarterback Reischl angeführten Österreicher bis zur Pause aber 9:2 voran. In der zweiten Halbzeit trug Nitzlnader den Ball nach einem missglückten Snap der deutschen Offensive in die gegnerische Endzone (16:2). Deutschland verkürzte, Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer stürmte aber gleich zu Beginn des vierten Viertels im ersten Spielzug zum Touchdown (22:9).