22,7 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren

Die Anzahl im Ausland geborener Personen in Österreich ist geringfügig gestiegen. Laut der neuen Broschüre "Bundesländer" des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hatten mit Stichtag 1. Jänner 2025 22,7 Prozent der Gesamtbevölkerung und damit insgesamt 2,085 Millionen Menschen einen ausländischen Geburtsort. Im Jahr davor waren es 22,3 Prozent und 2,038 Millionen. Deutsche stellen - sowohl insgesamt als auch im Jahr 2024 - die größte Einwanderergruppe dar.

Rund 270.500 Personen in Österreich sind in Deutschland geboren. Darauf folgen die Herkunftsländer Bosnien und Herzegowina (179.800), Türkei (166.800) und Rumänien (148.600). Syrien (94.800) und Afghanistan (48.200) finden sich als Länder, aus denen es in der jüngeren Vergangenheit Fluchtbewegungen gab, auf den Plätzen sieben und zwölf; die sich im Krieg mit Russland befindende Ukraine auf Platz acht (88.700).

Auf Platz eins der Herkunftsländer lag auch 2024 Deutschland - laut ÖIF wurden knapp 19.400 Zuzüge aus dem Nachbarland verzeichnet. Insgesamt wanderten im Vorjahr rund 178.600 Personen nach Österreich ein. 85.100 kamen aus EU- und EFTA-Staaten sowie aus Großbritannien, 79.900 aus Drittstaaten, der Rest sind Österreicherinnen und Österreicher. 128.500 Personen wanderten währenddessen ins Ausland ab. Österreichische Staatsbürger wanderten hingegen häufiger aus als ein, der Saldo war mit minus 5.700 Personen negativ.

39,8 Prozent der Migrantinnen und Migranten wohnen in Wien, Personen mit ausländischem Geburtsort machten in der Hauptstadt Anfang 2025 auch 40,9 Prozent der Bevölkerung aus. Am anderen Ende der Rangliste findet sich das Burgenland, nur 2,0 Prozent der Migrantinnen und Migranten leben im östlichsten Bundesland.