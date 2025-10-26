Letztes Cabrio seiner Art
Test VW T-Roc Cabrio R-Line: Warum das Frischluft-SUV ein besonderer Abschied ist
Das T-Roc Cabrio: Ein Auto, das auffällt – auch, weil es bald Geschichte ist.
© Lukas Letzner
Während die neue Generation des kompakten SUV bereits Premiere feierte, rollt die offene Variante des VW T-Roc Cabriolet in den letzten Produktionssommer. Ein SUV mit Stoffverdeck – das klingt nach Nische und ist es auch: Der T-Roc ist das einzige Cabrio seiner Klasse. 2023 war er mit 8.449 Neuzulassungen das zweiterfolgreichste offene Modell in Deutschland. Und doch wird es keinen Nachfolger geben.