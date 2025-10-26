ÖSV-Team stark
Schwarz muss sich im Riesentorlauf von Sölden nur Odermatt geschlagen geben
Marco Odermatt (M.)zeigte zum Auftakt seine Klasse und verwies Marco Schwarz (l.) und Atle Lie McGrath auf die Plätze.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Marco Odermatt feierte beim Auftakt am Rettenbachferner seinen 46. Weltcup-Sieg. Der Schweizer setzte sich vor dem Kärntner Marco Schwarz (+0,24 Sekunden) und dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,27) durch. Stefan Brennsteiner (4.) und Weltmeister Rafael Haaser (6.) sorgten für ein starkes ÖSV-Resultat.