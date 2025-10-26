Grüß Gott, Gröstl und Berge
Nationalstolz für besondere Momente: „Ab und zu bin ich Österreicher, aber meist Tiroler“
Wenn man mitfiebern kann (und es etwas zu gewinnen gibt), sei es auf dem Weg zur Fußball-WM oder beim Song Contest, lassen viele den Österreicher aus sich heraus.
© APA
Der Nationalfeiertag ist für viele zu abstrakt, um Fahnen zu schwenken. Das Herz schlägt bei anderen Anlässen für Österreich. Ein deutscher Soziologe, der schon lange in Tirol lebt, hat sich darüber Gedanken gemacht.