Fußgängerin (80) in Sölden von umdrehenden Taxi erfasst und verletzt

Sölden – Am Samstagabend wurde in Sölden eine 80-jährige Frau von einem zurückfahrenden Taxi erfasst und verletzt. Die Frau und der 41-jährige Fahrer gaben an, einander nicht gesehen zu haben.

Der Unfall passierte auf der Rettenbachstraße. Da sich viele Personen in der Umgebung befanden, fuhr der 41-Jährige langsam zurück, um umzukehren. Dabei wurde die Frau umgestoßen. Sie wurde am Rücken und am Kopf verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)