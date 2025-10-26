Filmcircle zeigt bewegendes Drama über Pflegekräfte

Das Kulturforum Breitenwang präsentiert am 7. November den preisgekrönten Film „HELDIN“ mit Leonie Benesch in der Hauptrolle. Der Film von Regisseurin Petra Volpe thematisiert den akuten Pflegenotstand und gibt Einblick in den herausfordernden Alltag einer Pflegefachfrau.

Breitenwang – Im Mittelpunkt des Films steht Floria, eine engagierte Pflegefachfrau in der Chirurgie eines Schweizer Krankenhauses. Mit Professionalität und Empathie kümmert sie sich um ihre PatientInnen, doch der chronische Personalmangel und die Überlastung des Systems stellen sie vor enorme Herausforderungen.

Der Film begleitet Floria durch eine besonders anspruchsvolle Spätschicht: Eine Kollegin fällt aus, die Station ist voll belegt und unterbesetzt. Trotz der Hektik versucht Floria, allen gerecht zu werden – der schwerkranken Mutter, dem alten Mann, der auf seine Diagnose wartet, und dem anspruchsvollen Privatpatienten. Doch dann unterläuft ihr ein Fehler, und die Situation droht zu eskalieren.

Regisseurin Petra Volpe, bekannt für ihre gesellschaftskritischen Filme, greift mit „HELDIN“ ein hochaktuelles Thema auf: den sich weltweit verschärfenden Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Der Film ist eine Hommage an eine Berufsgruppe, die täglich Außergewöhnliches leistet, und verdeutlicht, wie wichtig eine gute Betreuung im Krankheitsfall für jeden von uns ist.

Hauptdarstellerin Leonie Benesch verkörpert die Rolle der Floria mit beeindruckender Intensität und zeigt, wie ihre Figur trotz aller Widrigkeiten Kraft und Empathie aufbringt. Der Film schafft es, die Thematik packend und mit respektvoller Leichtigkeit zu behandeln, ohne in Klischees zu verfallen.

Die Vorführung findet im Rahmen des Filmcircle statt, einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe des Kulturforums Breitenwang, die anspruchsvolle Filme abseits des Mainstream-Kinos präsentiert.