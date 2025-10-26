Superstar als stolzer Papa: Zweijähriger Sohn steht in Sölden zum ersten Mal auf Skiern

Abseits des großen Rummels beim Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner in Sölden platzte ein Ski-Superstar vor Stolz. Henrik Kristoffersen stellte seinen zweijährigen Sohn Emil zum ersten Mal auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“. Der Slalom-Gesamtweltcupsieger fungierte gemeinsam mit seiner Frau Tonje als Skilehrer.