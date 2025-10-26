Weltmeisterliche Gene
Superstar als stolzer Papa: Zweijähriger Sohn steht in Sölden zum ersten Mal auf Skiern
Am Samstag fungierte Kristoffersen noch als Skilehrer für seinen Sohn, am Sonntag war der Norweger im Renneinsatz.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Abseits des großen Rummels beim Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner in Sölden platzte ein Ski-Superstar vor Stolz. Henrik Kristoffersen stellte seinen zweijährigen Sohn Emil zum ersten Mal auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“. Der Slalom-Gesamtweltcupsieger fungierte gemeinsam mit seiner Frau Tonje als Skilehrer.
„Go Emil 🥹 Du hast dich schon lange auf diesen Tag gefreut 🙌“, schrieben die Kristoffersens zu ein paar Bildern, die sie auf Instagram teilten. (TT.com)