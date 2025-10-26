Sommerreifen bei winterlichen Bedingungen: Auto stürzte im Kaunertal 50 Meter in die Tiefe

Bei bereits winterlichen Bedingungen fuhr Samstagnacht ein 23-jähriger Mann mit Sommerreifen am Auto auf der Kaunertaler Gletscherstraße talauswärts. Am Beifahrersitz befand sich ein 17-jähriger Jugendlicher.

Gegen 23.20 Uhr verlor der Lenker die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kam ins Schlittern und rutschte von der Fahrbahn. Der Beifahrer sprang noch aus dem Fahrzeug, bevor es rund 50 Meter über steiles, alpines Gelände abstürzte.

Zum Glück überschlug sich das Fahrzeug nicht, so konnte der Lenker das Auto, welches in einer Mulde zum Stillstand kam, unverletzt verlassen. Auch der Beifahrer blieb gesund.