Zeitreise ins Kufstein der 90er: Filmabend zeigt prägende Momente der Stadtgeschichte

Am 7. November lädt der Videoclub Kufstein zu einer besonderen Zeitreise ein: Bei der Veranstaltung „KUFSTEIN vor 35 - 30 - 25 Jahren“ werden historische Filmaufnahmen gezeigt, die bedeutende Ereignisse und Entwicklungen der Stadt aus den Jahren 1990 bis 2000 dokumentieren. Die Vorführung findet in der Landesmusikschule Kufstein statt.

Kufstein – Der Videoclub Kufstein hat für diesen Abend wieder zahlreiche Filmschätze aus seinem Archiv zusammengetragen. Die BesucherInnen können sich auf eine filmische Reise durch turbulente Jahre freuen, die Kufstein nachhaltig geprägt haben. Im Fokus stehen die Jahre 1997, 1998 und 2000, in denen wichtige politische Entscheidungen für die Stadt getroffen wurden.

Zu den Höhepunkten des Abends zählen Aufnahmen vom Bau des Krankenhauses Kufstein und den Planungen für die neue Fachhochschule. Auch die damals kontrovers diskutierte Straße ins Kaisertal wird thematisiert – ein Projekt, das im Gemeinderat für heftige Debatten sorgte und zunächst abgelehnt wurde.

Zugang zum Wahrzeichen der Stadt

Ein weiteres Highlight sind die Dokumentationen zur Eröffnung der Schrägseilbahn auf die Festung, die den Zugang zum Wahrzeichen der Stadt erheblich erleichterte. Zudem werden Aufnahmen gezeigt, die die Vorbereitungen zur Einführung des Euro im Jahr 2002 festhalten.

Besonders interessant für Bergfreunde dürfte ein Film von Felix Richter aus dem Jahr 1990 sein, der eine Besteigung der Fleischbank im Kaisertal dokumentiert. Der mit einer 16-mm-Kamera gedrehte Film „SÜDOST“ hält einen Aufstieg fest, der erstmals 1925 durchgeführt wurde. Zudem gibt es Aufnahmen eines Treffens von Bergsteigerlegenden in Hinterbärenbad.

Wertvolle Einblicke

Ergänzt wird das Programm durch Beiträge der lokalen Fernsehsender KUFINFO, LFU (Lokalfernsehen Unterland) und LFT (Lokalfernsehen Tirol), das 1999 seinen Sendebetrieb aufnahm. Auch die „Hallo Unterland“-Sendungen der Stadtwerke Kufstein aus dem Jahr 1999 werden zu sehen sein.

Die Veranstaltung bietet nicht nur einen nostalgischen Rückblick, sondern auch wertvolle Einblicke in die jüngere Stadtgeschichte Kufsteins und die Entwicklung wichtiger Infrastrukturprojekte, die das heutige Stadtbild prägen. (TT)