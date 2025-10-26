„Mehrere Herzstillstände“: Schweizer Moto3-Pilot kämpft nach Unfall um sein Leben

Sepang – Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat sich bei einem schweren Unfall beim Moto3-Rennen des Grand Prix in Malaysia offenbar lebensbedrohlich verletzt. Wie sein Vater Andy Dettwiler der Schweizer Zeitung Blick sagte, habe sein 20 Jahre alter Sohn „mehrere Herzstillstände“ erlitten und „viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft“, sagte Dettwiler senior. Sein Sohn sei „vorerst“ in einem stabilen Zustand, Entwarnung könne man aber nicht geben.

Auch die Milz und die Lunge sind nach Angaben des Vaters in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein. Wie sein Rennstall CIP Green Power Team mitteilte, musste sich der 20-Jährige mehreren Operationen unterziehen. „Noah ist ein wahrer Kämpfer und das gesamte CIP Green Power Team steht direkt hinter ihm“, hieß es auf Instagram. Auch MotoGP-Rennsieger und Weltmeister Alex Marquez sagte: „Ich bete für die beiden.“

Wie kam es zu dem schrecklichen Unfall?

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler langsam am Streckenrand gefahren, ob er Probleme mit seinem Motorrad hatte, ist noch unklar. Der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda (19) übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers, der von seiner Maschine flog und auf die Betonpiste knallte.

Beide Piloten wurden rund 45 Minuten auf der Strecke behandelt und dann mit dem Helikopter in ein Krankenhaus der nahegelegenen Hauptstadt Kuala Lumpur geflogen. Das Rennen wurde erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet und deutlich verkürzt.

Unfallverursacher kommt glimpflich davon

Rueda kam derweil mit einem Handbruch und Prellungen davon, er liegt wach und bei Bewusstsein im Krankenhaus, wie sein Rennstall Red Bull KTM Ajo mitteilte.