📷 Die besten Bilder
Zehntausende am Landhausplatz, Begeisterung bei Lemo: Das war der Nationalfeiertag in Tirol
Der Innsbrucker Landhausplatz mutierte am Sonntag zum Besuchermagneten. Am Abend sorgte dann Chartstürmer Lemo für gute Stimmung.
© Springer, Land Tirol/Reiter
Von der ersten Schlange für die begehrten Tickets zur Leitstelle vor 10 Uhr vormittags – bis zur letzten Songzeile von Stargast Lemo (präsentiert von der TT) beim Gratiskonzert: Die zahlreichen Aktionen beim Tag der offenen Tür im und um das Landhaus wurden gestern alle gestürmt. Da war viel los, über 20.000 Besucherinnen und Besucher, und es wurde viel geboten.