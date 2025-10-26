📷 Die besten Bilder

Zehntausende am Landhausplatz, Begeisterung bei Lemo: Das war der Nationalfeiertag in Tirol

Der Innsbrucker Landhausplatz mutierte am Sonntag zum Besuchermagneten. Am Abend sorgte dann Chartstürmer Lemo für gute Stimmung.
© Springer, Land Tirol/Reiter

Von der ersten Schlange für die begehrten Tickets zur Leitstelle vor 10 Uhr vormittags – bis zur letzten Songzeile von Stargast Lemo (präsentiert von der TT) beim Gratiskonzert: Die zahlreichen Aktionen beim Tag der offenen Tür im und um das Landhaus wurden gestern all­e gestürmt. Da war viel los, über 20.000 Besucherinnen und Besucher, und es wurde viel geboten.

