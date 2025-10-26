Reha-Zentrum Ederhof gewinnt österreichischen Klima Award für Jugendprojekt

In der Kategorie „Bewusstseinsbildung und Kommunikation“ überzeugte das Projekt „Zukunft spüren – Klima erleben“, das speziell für organtransplantierte Kinder und Jugendliche entwickelt wurde.

Iselsberg-Stronach – Das Rehabilitationszentrum Ederhof in Osttirol wurde mit dem österreichischen Klima Award für Gesundheitseinrichtungen ausgezeichnet. In der Kategorie „Bewusstseinsbildung und Kommunikation“ überzeugte das Projekt „Zukunft spüren – Klima erleben“, das speziell für organtransplantierte Kinder und Jugendliche entwickelt wurde.

Eine Delegation des Ederhofs, bestehend aus Geschäftsführer Robert Weichselbraun, dem stellvertretenden Verwaltungsleiter Daniel Bernsteiner, Magdalena Wallner (Leitung pädagogisches Team) und Jessica Rojacher (Projektleitung Klima- und Umweltschutz), nahm die Auszeichnung im Gesundheitsministerium in Wien von Staatssekretärin Ulrike Königsberger Ludwig entgegen.

Antonija Wieser und Ruperta Lichtenecker (beide Gesundheit Österreich GmbH), Magdalena Wallner, Jessica Rojacher, Daniel Bernsteiner, Robert Weichselbraun und Staatssektretärin Ulrike Königsberger Ludwig (v.l.) bei der Preisverleihung. © Ederhof

Ansatz verbindet Rehabilitation mit Klimaschutz

Der Ederhof ist auf die Rehabilitation von organtransplantierten Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Inmitten der Osttiroler Berglandschaft bietet das Zentrum einen naturnahen Aufenthalt, der körperliche Genesung mit psychosozialer Unterstützung verbindet. Das ausgezeichnete Klimaprojekt integriert Nachhaltigkeit in den Rehabilitationsalltag durch 10 bis 12 interaktive Module.

Zu den Aktivitäten gehören Kräuterwanderungen, Baumpflanzaktionen, Upcycling-Workshops, Konsum-Reflexionen mit Fußabdruck-Spielen, Gletscherwanderungen und Rafting-Erlebnisse. Die jungen Patient*innen gestalten zudem ein Klima-Buch als bleibendes Symbol ihrer Erfahrungen.