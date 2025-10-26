Wetterbedingungen erschwerten Bergung: Zwei Alpinisten gerieten am Wilden Kaiser in Bergnot

Am Samstag gerieten zwei deutsche Kletterer im Wilden Kaiser in Schwierigkeiten, als sie nach einer anspruchsvollen Klettertour in Bergnot. Die Bergrettung und ein Hubschrauber waren im Einsatz, um die Alpinisten zu retten.

Kirchdorf in Tirol – Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr begaben sich eine 36-jährige und ein 37-Jähriger aus Deutschland auf die Klettertour „Fleischbank Nordgrat“ im Wilden Kaiser. Aufgrund widriger Wetterverhältnisse und Schnee erreichten sie den Gipfel erst gegen 18 Uhr. Beim Abseilen über die Abseilpiste in Richtung Nordostgrat der Hinteren Karlsspitze verloren die beiden AlpinistInnen den Weg und fanden keinen Abseilhaken.

In ihrer Not setzten sie gegen 22 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung St. Johann machte sich auf den Weg in Richtung Ellmauer Tor, musste den Einsatz jedoch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht abbrechen. Eine Bergung per Hubschrauber war laut Polizei zunächst nicht möglich.