Möglicherweise Sekundenschlaf: Auto prallte bei Leisach gegen Betonleitwand

Leisach – In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Drautalstraße (B100) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 1.30 Uhr kam ein Auto im Gemeindegebiet von Leisach von der Straße ab. Auslöser könnte Sekundenschlaf gewesen sein, hieß es von Seiten der Polizei. Das Fahrzeug prallte gegen eine Betonleitwand.

Wie die Kleine Zeitung unter Berufung auf die Leitstelle berichtet, soll es dabei auch zu einem Brand gekommen sein. Dies konnte die Tiroler Polizei gestern nicht bestätigen. Weitere Details zum Unfallhergang und ob es Verletzte gab, wurde noch nicht bekannt gegeben. (TT)