Mit Hubschrauber geborgen

Im Schnee vom Weg abgekommen: Vier Wanderer auf der Nordkette in Bergnot

Auf dem Weg vom Gleirschjöchl zum Hafelekar kamen die vier Wanderer auch wegen des Schnees nicht mehr weiter.
© Michael Domanig

Innsbruck – Das widrige Wetter wurde am Nationalfeiertag vier jungen Wanderern in Innsbruck zum Verhängnis. Die vier StudentInnen – eine 19-jährige Österreicherin und drei 19 und 20 Jahre alte Deutsche – fuhren gegen 11 Uhr mit der Nordkettenbahn auf die Seegrube. Das Quartett stieg von dort über den Wanderweg zum „Gleirschjöchl“ auf.

Von dort wollten sie bis zur Bergstation der Hafelekarbahn wandern, um dann mit der Gondelbahn ins Tal zufahren. Doch am Goetheweg kamen die vier im Schnee vom Steig ab. Schließlich konnten sie felsigen und abschüssigen Gelände im Bereich des „Weiten Kar“ nicht mehr selbstständig auf- oder absteigen.

Um 12.40 Uhr setzten die jungen Wanderer einen Notruf ab. Knapp zwei Stunden später wurden sie von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen. Sie wurden ins Tal geflogen und unverletzt der Bergrettung übergeben. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561