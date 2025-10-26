Im Schnee vom Weg abgekommen: Vier Wanderer auf der Nordkette in Bergnot

Innsbruck – Das widrige Wetter wurde am Nationalfeiertag vier jungen Wanderern in Innsbruck zum Verhängnis. Die vier StudentInnen – eine 19-jährige Österreicherin und drei 19 und 20 Jahre alte Deutsche – fuhren gegen 11 Uhr mit der Nordkettenbahn auf die Seegrube. Das Quartett stieg von dort über den Wanderweg zum „Gleirschjöchl“ auf.

Von dort wollten sie bis zur Bergstation der Hafelekarbahn wandern, um dann mit der Gondelbahn ins Tal zufahren. Doch am Goetheweg kamen die vier im Schnee vom Steig ab. Schließlich konnten sie felsigen und abschüssigen Gelände im Bereich des „Weiten Kar“ nicht mehr selbstständig auf- oder absteigen.