Dreikampf spitzt sich zu: Norris übernimmt nach Sieg in Mexiko die WM-Führung

Mexiko-Stadt – McLaren-Pilot Lando Norris hat mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg beim Großen Preis von Mexiko die Gesamtführung in der Formel-1-Weltmeisterschaft übernommen. Der Brite triumphierte am Sonntag in Mexiko-Stadt mit Respektabstand vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Max Verstappen im Red Bull. Norris profitierte von einem schwachen Grand Prix seines Teamkollegen Oscar Piastri, der Fünfter wurde. Vier Rennwochenenden vor Saisonende führt Norris nun einen Punkt vor Piastri.

„Wunderschönes Wochenende. Wir müssen so weitermachen“, funkte Norris nach seinem zehnten GP-Sieg zufrieden. Titelverteidiger Verstappen liegt derzeit 36 Zähler hinter Norris. Oliver Bearman fuhr indes ein überragendes Rennen. Der Haas-Rookie verbesserte sich um fünf Positionen, ließ Piastri hinter sich und wurde Vierter. In zwei Wochen geht es in der Motorsport-Königsklasse mit einem Sprint-Wochenende in Interlagos/Brasilien weiter. (APA)