Ruf nach mehr Qualitätskontrollen bei 24-h-Betreuung

Bei der 24-Stunden-Betreuung für Pflegebedürftige wird neuerlich der Ruf nach einer stärkeren Kontrolle der Qualitätsstandards und mehr Transparenz bezüglich der Preisgestaltung laut. Sowohl der Verein "ChronischKrank" als auch die Co-Geschäftsführerin der Vermittlungsagentur Bestcare24 forderten im APA-Gespräch entsprechende Schritte seitens der Politik. Auch die Einhaltung der Kriterien für das Qualitätszertifikat "ÖQZ-24" müssten strenger kontrolliert werden, hieß es.

Bettina Löfler, Co-Geschäftsführerin von Bestcare24, erneuerte gegenüber der APA ihre schon im Frühsommer geäußerte Forderung nach verbindlichen Standards in der 24-Stunden Betreuung, für die im Jahr 2007 ein legales Modell samt Förderungen geschaffen wurde. Das 2019 eingeführte Qualitätszertifikat ÖQZ-24 sei gut und wichtig, damit auf 24-Stunden-Betreuung angewiesene Menschen einen Anhaltspunkt haben. Nötig sei aber, dass die Einhaltung der Kriterien strenger kontrolliert werde, sieht Löfler Änderungsbedarf. "Wenn ich viel Geld dafür ausgebe, möchte ich wissen, dass die Qualität stimmt", sagte sie.

Löfler hat auch das Image der Branche im Auge: "Die 24-Stunden-Betreuung hat nicht den besten Ruf. Das Zertifikat macht nicht viel Sinn, wenn sich nicht jeder daran hält." Das System müsse fair sein - für alle Anbieter, aber auch alle Klienten - und nachvollziehbar vor allem in der Preisgestaltung.

Die geforderten Qualitätsstandards würden Kosten verursachen, so die Geschäftsführerin - bei "BestCare24" seien etwa die Qualitätsvisiten bereits inkludiert, dies sei auch im Preis transparent aufgeschlüsselt. Diese Transparenz vermisse sie aber bei anderen Anbietern - vor allem auch abseits der zertifizierten Agenturen.

Bei diesem Punkt hakt auch "ChronischKrank"-Obmann Jürgen Holzinger ein: Intransparente Preisgestaltung sei ein häufiges Problem. So würden in topplatzierten Google-Anzeigen Betreuungsdienste für eine geringe Summe pro Stunde angeboten, auf der Rechnung dann aber deutlich höhere Beträge zu Buche stehen.

Um die "ÖQZ-24"-Zertifizierung zu erhalten, dürfen ausschließlich Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer vermittelt werden, die über eine theoretische Ausbildung verfügen, die im Wesentlichen jener einer Heimhelferin/eines Heimhelfers entspricht oder seit mindestens sechs Monaten die Betreuung der pflegebedürftigen Person sachgerecht durchgeführt haben. Prüfen müsste dies die vermittelnde Agentur, betonte Löfler. Bestcare24 betreibe dafür ein eigenes Recruiting in den Herkunftsländern.

"ChronischKrank"-Obmann Holzinger fordert generell - auch abseits des Qualitätszertifikates - Mindestausbildungen und Qualitätsstandards ein. Er sieht hier die Wirtschaftskammer (WKO) gefordert, in den Herkunftsländern zertifizierte Ausbildungsstellen zu schaffen oder bestehende Stellen zu zertifizieren. Auch verwies er darauf, dass die Kammer von den angemeldeten Personenbetreuerinnen und -betreuern die Kammerumlage erhalte, somit wäre hier auch angebotsseitig seitens der Kammer etwas zu leisten.

Ebenso verwies Holzinger auf die Notwendigkeit einer Privatrechtsschutzversicherung für die Betreuungskräfte, um ihre Rechte etwa bei Problemen mit Vermittlungsagenturen selbstständig durchsetzen zu können. Auch eine Berufshaftpflichtversicherung steht auf der Wunschliste des Obmanns. Unfälle und Schäden durch Betreuerinnen und Betreuer müssten abgedeckt sein - auch dies könnte die WKO mit der Kammerumlage, die sie von den Betreuungskräften einhebt, abdecken und organisieren. Bisher gibt es diesbezüglich nur eine Empfehlung der Kammer, bedauerte Holzinger.