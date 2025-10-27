- Überblick
Kommentar
Was fehlt, ist der Mut
Kommentarvon Michael Sprenger
Der Nationalfeiertag wird genützt für Appelle zum Zusammenhalt. Was aber das Land ebenso braucht, ist der Wille zur Veränderung. Die ist nur möglich, wenn alle über ihre Schatten springen – jedenfalls die Regierenden.
