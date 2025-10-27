Aufsehenerregendes Projekt

Spielerisch zur Gebärdensprache: Imster Schule Auf Arzill ausgezeichnet

Projektleiterin Birgit Wagner mit Direktorin Nina Kiechl in der Schule Auf Arzill, wo man gleich in der Schule via QR-Codes mit Gebärdensprache begrüßt wird.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Ein aufsehenerregendes Projekt liefert die Imster Schule Auf Arzill. Als „Volksschule+“ werden hier auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert. Durch ein gehörloses Mädchen kam Lehrerin Birgit Wagner auf die Idee, die Gebärdensprache möglichst simpel, mit viel Spaß und barrierefrei zu vermitteln.

