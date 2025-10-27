Experte im Interview
Autokratisierung, Machtkampf und das Erbe Erdogans: Wohin steuert die Türkei politisch?
Präsident Erdogan und sein Machtapparat versuchen die oppositionelle CHP-Partei aus dem Weg zu räumen: Ein Großaufgebot an Polizeikräften riegelte das Hauptquartier der CHP in Istanbul ab.
© AFP/Aslan
Die TT sprach mit dem Türkei-Experten und Politologen Cengiz Günay über den Prozess der Autokratisierung in der Türkei und die Machtkämpfe um die Nachfolge des fast allmächtigen türkischen Präsidenten.