Bocksiedlung, „Stalingrad“ & Co.: Zeitzeugen über „verrufene“ Innsbrucker Viertel gesucht

Ob Schlachthofblock, Bocksiedlung oder „Stalingrad“: Ärmere, teils berüchtigte Stadtviertel von einst geraten in Innsbruck allmählich in Vergessenheit. Mit einem neuen Buchprojekt möchte Willi Giuliani die Erinnerung an diese prägenden Orte bewahren – und taucht zugleich in seine eigene Familiengeschichte ein. Nun sucht er weitere Zeitzeugen.