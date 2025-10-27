Fast vergessene Siedlungen
Bocksiedlung, „Stalingrad“ & Co.: Zeitzeugen über „verrufene“ Innsbrucker Viertel gesucht
Prägende Kindheit in der Peripherie: ein Teil der Familie Giuliani vor ihrem Haus in der Bocksiedlung, circa 1943.
© Giuliani/privat
Ob Schlachthofblock, Bocksiedlung oder „Stalingrad“: Ärmere, teils berüchtigte Stadtviertel von einst geraten in Innsbruck allmählich in Vergessenheit. Mit einem neuen Buchprojekt möchte Willi Giuliani die Erinnerung an diese prägenden Orte bewahren – und taucht zugleich in seine eigene Familiengeschichte ein. Nun sucht er weitere Zeitzeugen.