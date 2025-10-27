Fast vergessene Siedlungen

Bocksiedlung, „Stalingrad“ & Co.: Zeitzeugen über „verrufene“ Innsbrucker Viertel gesucht

Prägende Kindheit in der Peripherie: ein Teil der Familie Giuliani vor ihrem Haus in der Bocksiedlung, circa 1943.
© Giuliani/privat
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ob Schlachthofblock, Bocksiedlung oder „Stalingrad“: Ärmere, teils berüchtigte Stadtviertel von einst geraten in Innsbruck allmählich in Vergessenheit. Mit einem neuen Buchprojekt möchte Willi Giuliani die Erinnerung an diese prägenden Orte bewahren – und taucht zugleich in seine eigene Familiengeschichte ein. Nun sucht er weitere Zeitzeugen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561