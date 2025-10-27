tt.com Regionalliga Tirol

Das Team der Runde: „Hellseher“ Angerer prophezeite Doppelpack und Mils-Sieg

Mils-Edelroutinier Martin Angerer erlebte einen perfekten Familientag in St. Johann und bewies vor dem gegnerischen Gehäuse wieder einmal den richtigen Riecher.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305