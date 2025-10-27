Zwei Männer vor Gericht

Zugunglück mit fünf Toten bei Garmisch: Prozess beginnt in München

Fast dreieinhalb Jahre nach dem schweren Zugunglück in Bayern beginnt am Dienstag in München der Prozess gegen zwei Männer wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

