Kühles Osttirol
Ordentlich frostig: Diese Tiroler Orte starteten am kältesten in die neue Woche
Cool drauf: TT-Leser Andreas Imlintz hat am Stubaier Gletscher seinen wohl ersten Schneemann des Jahres gebaut. Bei der trüben Sicht war die Sonnenbrille mehr Mode-Statement als Sonnenschutz.
© Leserfoto: Andreas Imlintz
Nach einem ordentlichen Wettersturz vor dem Wochenende fiel das Thermometer in einigen Gemeinden am Montagmorgen bereits in den Minusbereich. Besonders in Osttirol war es in der Früh zapfig, am Arlberg regiert schon der Schnee.