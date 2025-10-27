Patientin (54) in Spitälern abgewiesen, dann verstorben: Fall wirft Fragen auf

Die angefragten Spitäler hätten entweder kein Personal oder kein freies Intensivbett gehabt. Die Klinik Salzburg hätte übernommen, allerdings sei die 54-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht mehr transportfähig gewesen. Sie verstarb an den Folgen eines Aortenrisses.

Rohrbach – Der Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober mit einem Aorteneinriss ins Krankenhaus Rohrbach gekommen war und von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, wirft Fragen zu den Kapazitäten des Gesundheitswesens auf. Denn mehrere Spitäler hatten aus Kapazitätsgründen abgesagt. Das Linzer Uniklinikum hat erst vor wenigen Tagen angekündigt, planbare Operationen zurückzufahren, um die Notfallversorgung gewährleisten zu können.

Die Frau war am 14. Oktober wegen Schmerzen in der Brust ins Spital in Rohrbach gekommen. Dort wurde ein Aorteneinriss festgestellt, die Patientin hätte in eine Spezialklinik gebracht werden müssen.

Nur Salzburg hätte übernommen

Weder im Linzer Kepler-Uniklinikum (KUK) noch im Klinikum Wels-Grieskirchen, im Uniklinikum St. Pölten und im Krankenhaus Passau konnte man sie übernehmen.

Erst in den Salzburger Landeskliniken erklärte man sich bereit. „Wir haben zugesagt“, so Sprecher Stefan Tschandl zur Austria Presse Agentur (APA). Aber dann habe man aus Rohrbach die Information bekommen, dass die Frau nicht mehr transportfähig sei. Sie starb im 55. Lebensjahr.

Der am Sonntag via Krone bekanntgewordene Fall zog zahlreiche politische Reaktionen nach sich. Die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP), teilte mit, sie habe die Gesundheitsholding – den Träger von KUK und Klinikum Wels-Grieskirchen – angewiesen, die Geschehnisse aufzuklären und lege Wert darauf, dass eine umfassende Analyse zu den Abläufen gemacht werde.

Linzer Uniklinikum streicht OPs wegen Personalmangels

Das KUK hatte erst in der Vorwoche bekanntgegeben, dass man die Zahl der Operationen von gut 2000 pro Monat um durchschnittlich rund 150 Eingriffe reduzieren werde. Grund sei ein Mangel bei Anästhesistinnen und Anästhesisten sowie beim OP-Pflegepersonal.

Verschoben würden demnach ausschließlich planbare Operationen, bei denen eine Verschiebung medizinisch vertretbar sei.

St. Pölten hatte Notfall

Aus dem Universitätsklinikum St. Pölten hieß es, dass die Anfrage aus Rohrbach um etwa um 21.30 Uhr eingegangen sei. „Zu dieser Zeit war die Dienstmannschaft gerade mit einem Notfall befasst“, man habe daher keine Zusage für eine Übernahme einer externen Patientin tätigen können.

Im konkreten Fall lag es nicht an der Verfügbarkeit der Intensivkapazität, sondern an einem akuten Notfall-Patienten, der das herzchirurgische Team beschäftigt hat. Universitätsklinikum St. Pölten

Die Herzchirurgie St. Pölten versorge regelmäßig Patientinnen und Patienten, die nicht aus Niederösterreich kommen, wenn Kapazitäten frei seien. Man betonte: „Im konkreten Fall lag es nicht an der Verfügbarkeit der Intensivkapazität, sondern an einem akuten Notfall-Patienten, der das herzchirurgische Team beschäftigt hat.“

Kein freies Bett in Wels, Linz ohne Herzchirurgie

Im Klinikum Wels-Grieskirchen hingegen lag es an einem fehlenden Intensivbett, dass man die Patientin nicht aufnehmen habe können, so Sprecherin Kerstin Pindeus zur APA. Dass es die Anfrage aus Rohrbach gegeben hat, wurde aus dem Spital bestätigt.

Bei den Barmherzigen Brüdern in Linz hieß es, man verfüge gar nicht über die entsprechende Abteilung. Ein derartiger cardio-vaskulärer Notfall müsse in einer Herzchirurgie versorgt werden, das Spital habe aber lediglich eine Gefäßchirurgie und sei damit für den Eingriff gar nicht ausgerüstet, so Sprecherin Claudia Kolb. Dass dennoch angefragt worden sei, könne sie sich nur damit erklären, dass man sich in Rohrbach völlig verzweifelt an jeden Strohhalm geklammert habe.