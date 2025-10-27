Endspiel gegen Finnland

Tiroler Football-Ass Sandro Platzgummer vor EM-Finale: „Teamspirit ist größtes Plus“

Im EM-Halbfinale feierte Sandro Platzgummer mit Österreichs Footballern einen 30:9-Sieg gegen Deutschland.
© GEPA pictures/ David Bitzan
Daniel Suckert

