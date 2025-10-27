Das Vorspiel kommt langsam zum Ende: Eine sportliche Legende kehrt zurück

Angekündigt ist er schon länger, nun wird es allmählich ernst: Honda lässt einen Klassiker nach 23 Jahren wieder aufleben und schickt den Prelude als 2+2-Sitzer elektrifiziert zurück.

Als Honda 1978 den ersten Prelude vorstellte, war das Modell mehr als nur ein sportliches Coupé. Es stand für leistbaren Fahrspaß für Menschen, die nicht auf Stangenprodukte setzten. Mit seinen sportlichen Linien, Frontantrieb und Ideen wie einem elektrisch betriebenen Schiebedach oder sogar Vierradlenkung war er von Anfang an etwas Besonderes. Fünf Generationen später endete die Geschichte im Jahr 2002 – und für viele schien das Kapitel abgeschlossen. Nun, 13 Jahre nach der letzten Baureihe, kehrt der Prelude zurück: elektrifiziert, modern interpretiert und trotzdem zum Teil ganz der Alte.

Die Dachlinie verläuft coupéförmig. © Honda

Die sechste Generation trägt Hondas bewährten Hybridantrieb aus dem Civic unter dem Blech. Das System kombiniert einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 143 PS und 186 Newtonmetern Drehmoment, der primär als Generator dient, mit einem 184 PS starken Elektromotor an der Vorderachse, der 315 Newtonmeter für den Vortrieb bereitstellt. Mit 4,53 Metern Länge, 1,88 Metern Breite und 1,35 Metern Höhe fällt die Neuauflage etwas kompakter aus als frühere Generationen, bietet aber dennoch mehr Platz im Innenraum. Das Leergewicht liegt bei 1.480 Kilogramm, der Tank fasst 40 Liter. Der Prelude beschleunigt in 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h.

Doch wie fährt sich die sechste Generation? Das Fahrwerk basiert auf dem bekannten Type-R-System, wurde jedoch ein Hauch komfortabler abgestimmt. Damit bleibt der Prelude fahrdynamisch präzise, ohne den Alltag aus dem Blick zu verlieren. Auf der Landstraße zeigt er seine Stärke, wo die direkte Lenkung und das straffe, dennoch sanfte Setup für eine sportlich-entspannte Balance sorgen. Wird dem Antrieb jedoch längere Zeit viel Leistung abverlangt, leert sich der Akku spürbar. In solchen Momenten reduziert die Elektronik automatisch die Leistung, bis der Benziner wieder ausreichend Strom erzeugt.

Der neue Prelude ist mit modernen Armaturen versehen. © Honda

Spielereien gehörten beim Prelude immer dazu – und so gibt es auch diesmal ein technisches Highlight: das neue S-Shift-System. Über eine Taste auf der Mittelkonsole lässt sich die Funktion der Schaltwippen umstellen. Im normalen Modus steuern sie die sechsstufige Rekuperation, im S-Shift-Modus simulieren sie eine Achtgang-Automatik mit realistisch nachempfundenen Gangwechseln. Diese Spielerei verleiht dem Hybridantrieb eine zusätzliche Portion Fahrfreude, auch wenn die Motorbremswirkung im simulierten Gangwechselbetrieb gering bleibt.

Im Innenraum setzt Honda auf Übersicht und Ergonomie. Vor dem Fahrer befindet sich ein zehn Zoll großes digitales Instrumentendisplay, zentral angeordnet ist ein neun Zoll großer Touchscreen. Besonders erfreulich ist die Mischung aus klassischen Tasten und griffigen Drehreglern, die für eine intuitive Bedienung sorgt. Die beheizten Sportsitze bieten guten Seitenhalt und sind in Schwarz oder einer auffälligen Weiß-Blau-Kombination erhältlich. Lediglich die Schenkelauflage könnte etwas länger sein.

Der Hybridantrieb verspricht ein flottes Vorankommen mit dem Prelude. © Honda

Der Kofferraum bietet ein Volumen von 264 bis 760 Litern und unterstreicht damit den Gran-Turismo-Charakter des Fahrzeugs. Praktisch bleibt der Prelude trotz seiner sportlichen Linienführung also durchaus, auch wenn die Fondreihe eher als Notsitzbank beziehungsweise für Kinder taugt. Serienmäßig gehören 19-Zoll-Leichtmetallräder, das adaptive Type-R-Fahrwerk und die aktuellen Fahrerassistenzsysteme zur Ausstattung. Wahlmöglichkeiten gibt es nur bei der Farbe - vier Lackierungen stehen zur Verfügung. Zusätzliche Ausstattungspakete oder stärkere S- oder R-Versionen sind derzeit nicht vorgesehen.