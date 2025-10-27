Aufgepasst beim Kauf von Holzpellets: Polizei warnt vor Fake-Shops

Die Polizei warnt vor Fake-Onlineshops beim Kauf von Pellets und anderen Heizmaterialien wie Briketts und Brennholz. BetrügerInnen behalten Vorauszahlungen ein, ohne Ware zu liefern – extrem günstige Preise sollten misstrauisch machen.

Derzeit werde vermehrt mit einer Betrugsmasche agiert, bei der Vorauszahlungen von KundInnen einbehalten werden, ohne dass Ware geliefert wird. „Cyber-Kriminelle locken mit extrem günstigen Preisen und einer professionell wirkenden Website", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag anlässlich der beginnenden Heizsaison in einer Aussendung mit.

Geraten wird, misstrauisch zu bleiben und den Anbieter zu überprüfen. Fehlt ein Impressum oder sind die Angaben unvollständig oder unglaubwürdig, sollte dort nicht eingekauft werden. Um Warnungen und Erfahrungsberichte zu finden, sollte in einer Suchmaschine der Name des Anbieters zusammen mit Begriffen wie „Betrug", „Fake", „Erfahrung" oder „Problem" eingegeben werden. „Extreme Preisnachlässe und Angebote, die weit unter dem marktüblichen Durchschnitt liegen, sind ein starkes Alarmzeichen für einen Fake-Shop", hieß es weiters.

Bestellung direkt über Plattform abwickeln