Frau und Sohn in Enns getötet: 78-Jähriger festgenommenn

Enns – In Enns im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land dürfte am Montag ein Mann seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben. Der Verdächtige selbst sei schwer verletzt festgenommen worden, so die Polizei-Pressestelle.

Zu den Details wisse man noch nichts, der Mann werde einvernommen, dann hoffe man, mehr sagen zu können. Laut krone.at handle es sich bei dem Verdächtigen um einen 78-Jährigen, der nach der Tat versucht habe, Suizid zu begehen. (APA)