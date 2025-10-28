Unterhaus kompakt
Imst-Kapitän geht in der Landesliga auf Torjagd, Matic verpasst Kirchbichl Spitznamen
Kapitän Rene Prantl lässt sich trotz schwerem Stand bei Westligist Imst nicht hängen und traf zuletzt für die „Zweier“ im Viererpack.
© Thomas Böhm
Thurnbichler (Patscherkofel) und Von Wenzl (Nordkette) schossen ihre „Gipfel-Vereine“ zu Kantersiegen. Neo-Trainer Matic hat Spitznamen für Kirchbichl gefunden – und ein Absam-Kicker bekam als Geburtstagsgeschenk eine Vertragsverlängerung – das sind die Themen bei „Unterhaus kompakt“.