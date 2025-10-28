Imst-Kapitän geht in der Landesliga auf Torjagd, Matic verpasst Kirchbichl Spitznamen

Thurnbichler (Patscherkofel) und Von Wenzl (Nordkette) schossen ihre „Gipfel-Vereine“ zu Kantersiegen. Neo-Trainer Matic hat Spitznamen für Kirchbichl gefunden – und ein Absam-Kicker bekam als Geburtstagsgeschenk eine Vertragsverlängerung – das sind die Themen bei „Unterhaus kompakt“.