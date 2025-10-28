Unterhaus kompakt

Imst-Kapitän geht in der Landesliga auf Torjagd, Matic verpasst Kirchbichl Spitznamen

Kapitän Rene Prantl lässt sich trotz schwerem Stand bei Westligist Imst nicht hängen und traf zuletzt für die „Zweier“ im Viererpack.
© Thomas Böhm
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Thurnbichler (Patscherkofel) und Von Wenzl (Nordkette) schossen ihre „Gipfel-Vereine“ zu Kantersiegen. Neo-Trainer Matic hat Spitznamen für Kirchbichl gefunden – und ein Absam-Kicker bekam als Geburtstagsgeschenk eine Vertragsverlängerung – das sind die Themen bei „Unterhaus kompakt“.

