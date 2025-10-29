Unterhaus kompakt
Stokic glänzte bei Schlusslicht Union mit sensationellem Treffer
Kapitän Rene Prantl lässt sich trotz schwerem Stand bei Westligist Imst nicht hängen und traf zuletzt für die „Zweier“ im Viererpack.
© Thomas Böhm
Thurnbichler (Patscherkofel) und Von Wenzl (Nordkette) schossen ihre „Gipfel-Vereine“ zu Kantersiegen. Neo-Trainer Matic hat Spitznamen für Kirchbichl gefunden. Ein Absam-Kicker bekam als Geburtstagsgeschenk eine Vertragsverlängerung. Und natürlich haben wir wieder einige traumhafte Treffer dabei.