Stokic glänzte bei Schlusslicht Union mit sensationellem Treffer

Thurnbichler (Patscherkofel) und Von Wenzl (Nordkette) schossen ihre „Gipfel-Vereine“ zu Kantersiegen. Neo-Trainer Matic hat Spitznamen für Kirchbichl gefunden. Ein Absam-Kicker bekam als Geburtstagsgeschenk eine Vertragsverlängerung. Und natürlich haben wir wieder einige traumhafte Treffer dabei.