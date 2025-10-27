Den mentalen Mount Everest besiegten auch andere Piloten

Lando Norris besiegte seine Selbstzweifel und steht erstmals seit April wieder an der Spitze der Formel 1. Wie standhaft ist der McLaren-Pilot?

Dass Lando Norris heuer irgendwann entschieden hat, die sozialen Medien zu meiden, war wohl die beste Entscheidung für seine mentale Gesundheit. Der Engländer hat sich nach dem Tiefpunkt in Zandvoort all seinen Selbstzweifeln gestellt. Allein dafür gebührt ihm großer Respekt. Dass die letzten vier Formel-1-Rennen 2025 noch einmal ein mentaler Mount Everest werden, versteht sich von selbst.

Die Beliebtheitswerte von Lando Norris sind bereits weltmeisterlich. © CARL DE SOUZA

Der 25-Jährige kann sich aber damit trösten, dass bereits andere es vor ihm geschafft haben. Ein Nico Rosberg, beispielsweise, drehte 2016 alles von links auf rechts, stellte die Ernährung um und arbeitete mit Meditation. Es funktionierte. Die Selbstzweifel wurden ausgebremst, der WM-Pokal steht seither als Bestätigung in der Glasvitrine des Deutschen. Und es spricht nichts dagegen, dass Norris dieses Kunststück wiederholen kann.