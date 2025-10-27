Ausgeprägter Hang zu Verschwörungs-Mythen: Tirol liegt im Spitzenfeld

Jeder fünfte Österreicher neigt zu Verschwörungserzählungen. Wähler und Wählerinnen von populistischen Parteien sind hierbei besonders anfällig.

Wien – In Österreich tendieren rund 20 Prozent der Menschen zu Verschwörungsmythen. Ein Forschungsprojekt der Uni Salzburg und der Universität Lausanne zeigt nun einen direkten Zusammenhang zwischen Verschwörungserzählungen und der politischen Lage in europäischen Ländern auf. Wer in Staaten mit Korruption oder geringer Demokratieerfahrung lebt, neigt demnach eher zu solchen Erklärungsversuchen. Ein wesentlicher Faktor sei „das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik“, erläutert Projektinitiator Reinhard Heinisch.

„Geheimer Plan“

Was genau ist eine Verschwörungserzählung, welche Merkmale sind entscheidend? „Es muss eine verschworene Gruppe existieren, die im Geheimen einen Plan schmiedet, der der Bevölkerung schadet, für die Allgemeinheit nicht einsehbar ist und dieser Gruppe Vorteile bringen soll.“ Also etwa Behauptungen, Klimawandel oder Corona hätten Forscher erfunden, die daraus Profit schlagen oder mit Spritzen von Tech-Milliardären die Bevölkerung kontrollieren wollen. „Wir alle glauben daran, dass Dinge nicht immer Zufall sind“, so der Experte. Eine echte Verschwörungsmentalität sieht aber hinter allen Phänomenen geheime Intrigen. Nicht jede unbeliebte Behauptung sei aber auch eine Verschwörungstheorie. Aussagen wie „der Klimawandel ist kein Problem und wir sollten mehr CO2 produzieren“ seien mitunter radikale Positionen – aber nicht verschwörungstheoretisch, so Heinisch.

Regionale Unterschiede

Der Blick nach Österreich lässt laut den Forschern nur wenig Rückschlüsse auf demografische Besonderheiten zu. Bei Geschlecht und Alter gebe es kaum Unterschiede. Die größten Unterschiede zeigt die Befragung beim Wahlverhalten auf. Wer populistisch oder radikal wählt, teilt Verschwörungserzählungen öfter. „Wobei bestimmte Erzählungen nicht nur bei den Wählern rechtspopulistischer Parteien auftauchen, sondern auch bei den linkspopulistischen Wählern.“

Auch zwischen den Bundesländern zeigen sich Unterschiede: Für Österreich liegen die veröffentlichten Werte zur Verschwörungsmentalität mit 30,8 Prozent der Bevölkerung in Kärnten am höchsten, gefolgt von Salzburg (23,8) und Tirol (23,1). Schlusslichter sind Wien (15,8) und das Burgenland (12,5).