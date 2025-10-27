Liebes-Gerüchte bestätigt: Diese zwei Promi-Paare treten ins Rampenlicht

Tennis-Ass Jannik Sinner offenbarte am Wochenende in Wien seine Liebe zu Laila Hasanovic und Katy Perry ging mit Justin Trudeau händchenhaltend durch Paris.

Wien/Paris – Spiel, Satz, Sieg und Liebe: Diese vier Wörter treffen derzeit auf den Südtiroler Jannik Sinner zu. Das Tennis-Ass hat nicht nur die „Erste Bank Open“ in Wien gewonnen, sondern scheinbar auch das Herz von Model Laila Hasanovic erobert. Die Dänin saß beim Finale direkt neben Sinners Mutter Siglinde und feuerte den 24-Jährigen an.

Tennis-Ass Jannik Sinner bedankte sich nach seinem Sieg bei seiner Freundin für ihre Unterstützung. © IMAGO/Felice Calabro' / ipa-agency.net

In seiner Siegesrede auf dem Center Court bedankte sich Sinner bei den Fans, seinem Team, seinen Eltern und seinen Freunden – und erstmals auch öffentlich bei seiner Freundin. Und natürlich schwenkten bei diese Worten die Kameras zur Tribüne, wo ihm die Influencerin ein strahlendes Lächeln schenkte. Damit machte der Tennisstar, der sein Privatleben gerne unter Verschluss hält, die Beziehung erstmals ­öffentlich.

Monatelange Liebesgerüchte

Seit Monaten kursierten Liebesgerüchte um den italienischen Superstar und das Model, zumal Sinner in einem Interview gestanden hatte, verliebt zu sein, und Fans ihr Foto auf seinem Handy-Sperrbildschirm entdeckt hatten. Schließlich ist Laila der Öffentlichkeit bekannt, weil sie rund zwei Jahre mit Formel-1-Fahrer Mick Schumacher liiert war, dem Sohn von Michael Schumacher. Die beiden haben sich still und heimlich im Frühjahr getrennt.

Irgendwann scheinen die Promis jedenfalls müde zu werden, ihre Gefühle und Beziehungen vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Denn am Wochenende sind zudem US-Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen gesichtet worden – und zwar in der Stadt der Liebe, in Paris.

Turtelnd in der Stadt der Liebe

Die französische Hauptstadt hatte der US-Superstar auserkoren, um seinen 41. Geburtstag zu feiern. Zum Abendprogramm gehörte der Besuch im „Crazy ­Horse“. Als die Vorstellung zu Ende war, verließ das Liebespaar händchenhaltend das Kabarett-Theater. Selbst haben die 41-Jährige und der 53-Jährige jedoch bisher keine Angaben zu ihrer Beziehung gemacht. In den Medien wird allerdings schon länger über die Romanze spekuliert. So gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Jacht vor der Küste Kali­forniens zeigten.

US-Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zeigten sich händchenhaltend der Öffentlichkeit. © IMAGO/The Canadian Press