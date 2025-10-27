Muskelspiele bei Asien-Trip von US-Präsident Trump, Deal mit China in Aussicht

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist eine Einigung näher gerückt. Am Donnerstag will US-Präsident Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi treffen. Peking simuliert Angriff auf Taiwan.

Kuala Lumpur, Busan – US-Präsident Donald Trump ist zu einer großen Asien-Reise aufgebrochen. Am Sonntag landete er in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Das zentrale Thema bei Trumps Asien-Reise: der Handelskonflikt mit China. Und in diesen kommt Bewegung. Am Donnerstag ist ein Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im südkoreanischen Busan am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC geplant. Die Zeit drängt: Am 1. November sollen Extrazölle, die Trump gegen Chinas Wirtschaft angekündigt hat, in Kraft treten.

Doch Trump geht von einem umfassenden Deal mit Peking aus. „Ich denke, wir haben eine wirklich gute Chance, einen wirklich umfassenden Deal zu erzielen“, erklärte er an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One. Aus Peking hieß es am Montag, beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Trump sprach, ohne Xi zu nennen, über ein mögliches Treffen in den USA. Als Orte nannte der US-Präsident Washington oder Mar-a-Lago in Palm Beach – Trumps Golfanwesen in Florida. Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago.

Die Spannungen zwischen den USA und China hatten nach Trumps Amtsantritt im Jänner zugenommen. Die beiden Supermächte überzogen einander mit Zöllen und Handelsbeschränkungen. Die Lage entspannte sich im Frühsommer wieder, es wurde über ein Abkommen verhandelt, die Zölle in der Zwischenzeit reduziert. Zuletzt standen die Zeichen aber wieder auf Sturm.

Vor dem Treffen von Trump mit Xi gab es neue Störfeuer. China hat laut Staatsmedien mit einem Militärmanöver nahe Taiwan einen Angriff auf die Insel simuliert. Demnach übten Einheiten des Militärs Luftblockaden und Präzisionsschläge. Mehrere strategische H-6K-Bomber seien in die Gewässer und den Luftraum um die Insel Taiwan geflogen, um „simulierte Gefechtsübungen“ zu absolvieren. In einem von den Staatsmedien verbreiteten Video behauptet ein Pilot, die Küste Taiwans sei „deutlich zu erkennen“. Taiwans Verteidigungsministerium wies die Darstellung als „psychologische Einschüchterung und Propaganda“ zurück. In den jüngsten Tagesberichten über chinesische Flugbewegungen wurden keine ungewöhnlichen Aktivitäten erwähnt.

Drohgebärden vor Taiwan: Eine taiwanesische F-16 und ein chinesischer H-6K-Bomber. © AFP/Taiwan Defence Ministry

Peking will Stärke zeigen

US-Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag, Taiwan müsse sich über die Handelsgespräche der USA mit China keine Sorgen machen. Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und droht mit einer Eroberung. Zuletzt hatte ein hoher chinesischer Beamter eine „friedliche Wiedervereinigung“ gefordert. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te betonte hingegen in einem Interview, Frieden müsse auf Stärke beruhen.

Der US-Präsident begann seine Asien-Reise in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, wo der Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN über die Bühne geht. Hier wohnte der US-Präsident der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha bei – die USA hatten in dem Konflikt vermittelt. Zwischen beiden Ländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer Grenze gekommen. Trump unterzeichnete in Kuala Lumpur Handelsabkommen mit mehreren südostasiatischen Staaten. Dazu gehören Abkommen mit Kambodscha und Malaysia über gegenseitigen Handel und Vereinbarungen mit Thailand und Malaysia über kritische Mineralien. Noch am Montag reiste Trump von Malaysia nach Japan weiter. Dort war am Montag in Tokio ein Treffen mit Japans Kaiser Naruhito geplant.