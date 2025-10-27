Ermittlungen laufen
Betrug über Kryptowährungen: Innsbruckerin ist mehrere zehntausend Euro los
Innsbruck – Erneut kam e zu einem raffinierten Internetbetrug, bei dem ein Opfer aus dem Raum Innsbruck mehrere zehntausend Euro verlor. Wie die Polizei am Montag berichtet, verleitete im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 23. Oktober ein bis dato unbekannter Täter eine 42-Jährige dazu, Geld in Kryptowährungen anzulegen.
Die Frau, in der Hoffnung auf lukrative Gewinne, tätigte die Überweisungen, bis sie schließlich zu weiteren Zahlungen aufgefordert wurde. Erst dann erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Der finanzielle Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)