Betrug über Kryptowährungen: Innsbruckerin ist mehrere zehntausend Euro los

Innsbruck – Erneut kam e zu einem raffinierten Internetbetrug, bei dem ein Opfer aus dem Raum Innsbruck mehrere zehntausend Euro verlor. Wie die Polizei am Montag berichtet, verleitete im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 23. Oktober ein bis dato unbekannter Täter eine 42-Jährige dazu, Geld in Kryptowährungen anzulegen.