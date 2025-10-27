Ermittlungen laufen

Betrug über Kryptowährungen: Innsbruckerin ist mehrere zehntausend Euro los

Innsbruck – Erneut kam e zu einem raffinierten Internetbetrug, bei dem ein Opfer aus dem Raum Innsbruck mehrere zehntausend Euro verlor. Wie die Polizei am Montag berichtet, verleitete im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 23. Oktober ein bis dato unbekannter Täter eine 42-Jährige dazu, Geld in Kryptowährungen anzulegen.

Die Frau, in der Hoffnung auf lukrative Gewinne, tätigte die Überweisungen, bis sie schließlich zu weiteren Zahlungen aufgefordert wurde. Erst dann erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Der finanzielle Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561