„Eines der schwierigsten Budgets seit Jahrzehnten“: Was sich Innsbruck 2026 noch leisten kann

Der Innsbrucker Haushaltsentwurf sieht für 2026 ein operatives Minus vor. Stagnierende Bundesmittel bei steigenden Aufgaben lassen Bürgermeister Johannes Anzengruber stöhnen. Wie die Dreierkoalition gegensteuern will, welche Schwerpunkte 2026 trotz allem geplant sind – und welche Projekte verschoben werden.