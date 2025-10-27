Bürgermeister gibt Einblick
„Eines der schwierigsten Budgets seit Jahrzehnten“: Was sich Innsbruck 2026 noch leisten kann
Vor allem die stagnierenden Ertragsanteile des Bundes bei stetig steigenden Aus- und Aufgaben im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich machen Bürgermeister Anzengruber Sorgen.
© Böhm Thomas
Der Innsbrucker Haushaltsentwurf sieht für 2026 ein operatives Minus vor. Stagnierende Bundesmittel bei steigenden Aufgaben lassen Bürgermeister Johannes Anzengruber stöhnen. Wie die Dreierkoalition gegensteuern will, welche Schwerpunkte 2026 trotz allem geplant sind – und welche Projekte verschoben werden.