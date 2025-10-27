„Würde es liebend gerne tun“: Trump heizt Debatte über dritte Amtszeit als US-Präsident an

Der US-Präsident sorgt erneut für Aufsehen, indem er die Möglichkeit einer dritten Amtszeit im Weißen Haus nicht ausschließt. Einer Kandidatur als Vizepräsident erteilte der 79-Jährige aber eine Absage.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über eine dritte Amtszeit im Weißen Haus angeheizt. „Ich würde es liebend gerne tun“, sagte der US-Präsident am Montag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One auf eine entsprechende Frage. Als ein Reporter nachhakte, ob er eine dritte Amtszeit nicht ausschließe, antwortete er ausweichend: „Schließe ich es nicht aus? Ich meine, das müssen Sie mir sagen.“

Der 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung verbietet eine dritte Amtszeit als Präsident. Einige von Trumps Anhängern hatten spekuliert, er könne als Vizepräsident kandidieren, während ein anderer Kandidat für das Präsidentenamt antritt und nach der Wahl zurücktritt. Dies schloss Trump aus: „Ich würde das nicht tun“, sagte er auf dem Flug von Malaysia nach Tokio. „Ich finde, das ist zu durchsichtig. Ich glaube, den Leuten würde das nicht gefallen. Es wäre nicht richtig.“

Auch Verbündete treiben Debatte voran

Trumps Äußerungen befeuern eine Debatte, die auch von einigen seiner Verbündeten vorangetrieben wird. Sein ehemaliger Chefstratege Steve Bannon sagte vergangene Woche in einem Interview, es gebe einen Plan, den 22. Verfassungszusatz zu umgehen. „Trump wird 2028 Präsident sein, und die Leute sollten sich einfach damit abfinden“, sagte Bannon dem Magazin The Economist.