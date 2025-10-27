Dafür unterbricht Helene Fischer gerne ihre Baby-Pause vom Fernsehen

Schlagerstar Helene Fischer meldet sich überraschend in einer TV-Show zurück und präsentiert ihr neues Kinderlieder-Album, das Ende November in den Handel kommt.

Berlin – Überraschender Kurz-Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer: Die Sängerin unterbrach ihre Baby-Pause für die Aufzeichnung der ARD-Show „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume. Die Sendung soll am 13. Dezember ausgestrahlt werden, bestätigte ein Sprecher.

Fischer stellt darin ihr neues Album „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“ vor, das am 28. November erscheint. Zu hören sind Klassiker wie „Jingle Bells“, „O Tannenbaum“ und „Frosty, der Schneemann“. Angekündigt ist auch ein Duett mit dem Kinderliedermacher Rolf Zuchowski.

Fischer hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht und betont, heuer vor allem Zeit mit der Familie verbringen zu wollen. Der TV-Auftritt gilt damit als einmalige Ausnahme – vorerst.