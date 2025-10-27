Warum der Blumenkranz von König Charles an einem Denkmal selbst ein Denkmal ist

Die Einweihung des Bronze-Werks „An Opened Letter“, dem ersten britischen Denkmal für LGBTQ-Angehörige der Streitkräfte, wurde vom britischen König Charles persönlich unterstützt.

London – König Charles III. hat in der nationalen Gedenkstätte Arboretum in Staffordshire einen Kranz am ersten britischen Denkmal für LGBTQ-Angehörige der Streitkräfte niedergelegt. Bei der Einweihung des Bronze-Kunstwerks „An Opened Letter“ nahmen Dutzende SoldatInnen und VeteranInnen teil.

Brigadier Clare Phillips erinnerte an das Schicksal vieler Betroffener: „Hunderte LGBTQ-Veteranen haben katastrophale Erfahrungen gemacht. Ihr Leben und ihre Karrieren wurden zerstört.“

Das Denkmal, ein geknickter, gedrehter Brief aus aneinandergereihten Zeugnis-Worten, solle an jene erinnern, „auf deren Schultern wir stehen.“

König Charles begrüßt einen Veteranen bei der Einweihungszeremonie. © PHIL NOBLE