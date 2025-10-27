Auto landete in Bachbett: Vater und Tochter hatten bei Unfall auf Pitztalstraße großes Glück
St. Leonhard im Pitztal – Am frühen Montagnachmittag kam es auf der Pitztal Straße (L16) zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich endete. Ein 54-jähriger Österreicher war laut Polizei gegen 15.15 Uhr mit seiner elfjährigen Tochter von Imst kommend taleinwärts unterwegs, als er im Bereich der Ortschaft Neurur offenbar aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen stürzte daraufhin in ein angrenzendes Bachbett und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Trotz des dramatischen Vorfalls konnten sich Vater und Tochter unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Die L16 musste während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Neurur, der Rettungsdienst, die Bezirkshauptmannschaft Imst sowie zwei Streifen der Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)