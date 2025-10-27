Auto landete in Bachbett: Vater und Tochter hatten bei Unfall auf Pitztalstraße großes Glück

St. Leonhard im Pitztal – Am frühen Montagnachmittag kam es auf der Pitztal Straße (L16) zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich endete. Ein 54-jähriger Österreicher war laut Polizei gegen 15.15 Uhr mit seiner elfjährigen Tochter von Imst kommend taleinwärts unterwegs, als er im Bereich der Ortschaft Neurur offenbar aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen stürzte daraufhin in ein angrenzendes Bachbett und blieb schließlich auf dem Dach liegen.