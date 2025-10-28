Stehendes Auto in Reutte komplett ausgebrannt: Polizei ermittelt

Reutte – In der Nacht auf Dienstag, kurz vor Mitternacht, bemerkten ein 19-jähriger und ein 28-jähriger Mann, wie im Hinterhof einer Wohnanlage in Reutte ein Auto in Brand stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindern. Das Auto war nicht mehr zu retten, es brannte komplett aus.