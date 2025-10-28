Ursache unklar
Stehendes Auto in Reutte komplett ausgebrannt: Polizei ermittelt
Reutte – In der Nacht auf Dienstag, kurz vor Mitternacht, bemerkten ein 19-jähriger und ein 28-jähriger Mann, wie im Hinterhof einer Wohnanlage in Reutte ein Auto in Brand stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindern. Das Auto war nicht mehr zu retten, es brannte komplett aus.
Auch die Garage wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zum Brand kam, ist derzeit nicht bekannt. Ermittlungen laufen.
Die Freiwillige Feuerwehr Reutte stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Mit dabei waren auch Rettung und Polizei.