Kommentar
Scheinheilige Mautpolitik
Kommentarvon Peter Nindler
Die Tiroler Bevölkerung wird nicht nur vom Schwerverkehr belastet, sondern sie muss auch für seine Folgen aufkommen. 665 Millionen Euro an Umweltkosten werden alleine heuer von der Allgemeinheit, also aus dem Steuertopf, finanziert.
