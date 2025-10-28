Attackierte Mitarbeiter
Verließ Laden mit Dosenbier ohne zu bezahlen: 50-Jähriger in Schwaz nach Würgeattacke festgenommen
Schwaz – Montagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, wollte ein 50-jähriger Mann mit einer größeren Menge Dosenbier einen Supermarkt in Schwaz verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Ein 58-jähriger Mitarbeiter beobachtete dies und schritt ein.
Der 50-Jährige wurde plötzlich handgreiflich und begann, den Mitarbeiter zu würgen. Danach flüchtete er.
Die alarmierte Polizei setzte umgehend eine Fahndung ein und konnte so den Täter anhalten und festnehmen. Weitere Ermittlungen laufen gerade, berichtet die Polizei. (TT.com)