Verließ Laden mit Dosenbier ohne zu bezahlen: 50-Jähriger in Schwaz nach Würgeattacke festgenommen

Schwaz – Montagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, wollte ein 50-jähriger Mann mit einer größeren Menge Dosenbier einen Supermarkt in Schwaz verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Ein 58-jähriger Mitarbeiter beobachtete dies und schritt ein.

Der 50-Jährige wurde plötzlich handgreiflich und begann, den Mitarbeiter zu würgen. Danach flüchtete er.