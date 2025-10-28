Betrunkene 53-Jährige in Innsbruck mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Innsbruck – Am Montag gegen 19 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau auf ihrem Fahrrad in der Innsbrucker Innenstadt von einem Platz kommend in Richtung Osten. Im Bereich einer Kreuzung mit einer Seitenstraße kam die Frau auf der nassen Fahrbahn zu Sturz und wurde dabei leicht verletzt.