Auf nasser Fahrbahn
Betrunkene 53-Jährige in Innsbruck mit Fahrrad gestürzt und verletzt
Innsbruck – Am Montag gegen 19 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau auf ihrem Fahrrad in der Innsbrucker Innenstadt von einem Platz kommend in Richtung Osten. Im Bereich einer Kreuzung mit einer Seitenstraße kam die Frau auf der nassen Fahrbahn zu Sturz und wurde dabei leicht verletzt.
Mit der Rettung wurde sie in die Klinik gebracht. Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Frau eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Anzeige wird erstattet. (TT.com)